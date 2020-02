Bratuškova objavila fotografijo nedeljskega kosila, sledilka pa ogorčena

Predsednica SAB in ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek si med politično krizo in pripravami na morebitne predčasne volitve zna vzeti tudi dan premora zase in za svojo družino. Tako se je na facebooku pohvalila, da je nedeljo dopoldne preživela športno in kuharsko aktivno. A nad njeno objavo niso bili vsi navdušeni.