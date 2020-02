Skrivnosten signal iz vesolja se ponavlja vsakih 16 dni

Skrivnostni signali iz vesolja so se že večkrat ponavljali, prvič pa so znanstveniki opazili ponavljajoči se vzorec, ki prihaja od pol milijarde svetlobnih let daleč.



Ponavljajoči se hitri radijski valovi so kratki, a večkratni. Med septembrom 2018 in oktobrom 2019 so raziskovalci inštituta iz Kanade zaznali vzorec vsakih 16,35 dni. Upajo, da bodo našli izvor teh skrivnostih valov in tako spoznali, kaj jih sproža. Dosedaj je bilo signalov več in iz več različnih virov, kar še poglablja skrivnostnost.



Ponavljajoči se signali bi lahko bili posledica premikov orbite zveze ali objektov na robu galaksije.