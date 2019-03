S štetjem bankovcev v Guinnessa

Wang Dongyun šteje s poslušanjem. FOTO: Youtube



Štetje bankovcev je že desetletja nepogrešljiv del vsake bančne poslovalnice. To velja tudi za Kitajsko, s to izjemo, da tam to delo neredko še vedno opravljajo ljudje. Ta spretnost zahteva veliko vaje. Obstajajo različne tehnike štetja in celo tekmovanja, kdo lahko prešteje več bankovcev v omejenem času.Minuli mesec so na kitajski nacionalni televiziji gostili najboljše števce bankovcev iz glavnih kitajskih bank, da bi postavili nov Guinnessov rekord. Tekmovalci so morali v tridesetih sekundah s zavezanimi očmi prešteti čim več denarja. Dva udeleženca sta bankovce narobe preštela (en se je zmotil za enega), preostali štirje pa pravilno in vsi premagali prejšnji rekord, ki je znašal 178 bankovcev.iz Banke Kitajske jih je preštel 191,iz konkurenčne Industrijske in komercialne banke Kitajske pa kar 202. Udeleženci so denar šteli z uporabo sluha in tipa. Mojstrica štetjaje sposobna ugotoviti natančno število bankovcev, tako da posluša dva druga človeka, kako ga štejeta.