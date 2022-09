24. september je dan pogube za človeštvo? Zle slutnje zaradi besed nemškega poslanca (VIDEO)

V zadnjih dneh in tednih se veliko govori o 24. septembru. Gre za datum, ki ga je letos v svojem govoru uporabil tudi nemški poslanec Friedrich Merz. »Dragi kolegi in kolegice, ta 24. september 2022 bo dan, ki si ga bomo vsi zapomnili in za katerega bomo vsi vedeli, kje smo takrat bili.«

Poslančev govori je bil posnet februarja letos, prav 24. februarja pa je Rusija uradno začela invazijo na Ukrajino. Nekateri zato menijo, da se je Merz preprosto zmotil. A ni malo tistih, ki verjamejo, da ni šlo za napako in da človeštvo v kratkem res čaka nekaj hudo hudo resnega. Konec koncev so 24. september za dan pogube menda razglasili tudi v priljubljeni seriji The Simpsons in vemo, da včasih tudi zadenejo.

Po družabnih omrežjih so vzniknile številne teorije, kaj nas na ta dan čaka. Nekateri govorijo o sončevi nevihti, ki bo povzročila močan elektromagnetni udar. To sicer ne bo škodovalo ljudem, bo pa škodo utrpela tehnika, ki jo ljudje uporabljamo, kar nam bo precej zagrenilo življenje. Klecnili, da bi lahko sateliti, električna infrastruktura, radio komunikacije in podobno. In čeprav sončeve nevihte naj ne bi imele vpliva neposredno na človeka, so nekateri teoretiki zarot prepričani, da je tokrat drugače.

Razne črne teorije pogosto vznikajo. Ste kdaj razmišljali, koliko se jih zares uresnič? FOTO: Shutterstock

Nekateri verjamejo, da bo 24. septembra preprosto dan, ko se bo zgodilo nekaj slabega. Poleg prej omenjene obstajajo teorije o zombi apokalipsi, o tretji svetovni vojni, da je to preprosto zadnji dan našega obstoja. Teorije se po družabnih omrežjih nekritično delijo in širijo, zato ne čudijo niti zapisi, da se bodo na ta dan pripravili in si napolnili zaloge potrebščin.

Po vseh objavah na to temo, ki so jih zasledili, mnoge skrbi, da bi res lahko bilo kaj na tem. »Ne vem, kaj prihaja, ampak se mi zdi alarmantno. Ostanite varni,« je sporočila ena od uporabnic družabnih omrežij.

