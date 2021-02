Tombola uspela, ljudje žejni

Junija 1991 se je na hipodromu Brdo od 13. do 19. ure trlo več kot 25.000 ljudi, ki so prišli iskat tombolsko srečo. Pet osebnih vozil, traktor, žrebica in druge nagrade so bile v tistih kriznih časih tako mamljive, da so se ljudje ponje pripeljali iz tako rekoč vse Slovenije.Toda že ob 14.30 so zaloge pošle, Živila Naklo, z njimi se je organizator dogovoril za dobavo pijač, so zatajila in tako so ostali ljudje žejni, vrste za navadno vodo pa so bile tako dolge, kot bi točili zdravilno vodo. Zadrego so poskušali reševati tako, da so s kombiji Brda vozili zaboje piva iz skladišč živil, vse to pa je bilo seveda premalo za maso ljudi, ki je v vročini čakala na Fortuno.»Vse nagrade smo razdelili, avtomobile, traktor, žrebico in druge, le ljudi nismo mogli prepričati, da Brdo ni niti najmanj krivo, da so se vračali domov žejni. Živila so zatajila pri dobavi pijač in za več kot 2 milijona dinarjev izpada dohodka,« je takrat posebej za Slovenske novice povedal komercialni direktor servisa protokolarnih objektov