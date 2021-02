Spomenka krstila Slovenijo

Štefka Kučan je krstila čoln Jureta Šterka, s katerim se je čez nekaj časa v drugo podal na pot okoli sveta. FOTO: IGOR MALI

Splovili so namreč Šterkovo jadrnico Slovenija, s katero jeodrinil na svojo pustolovsko plovbo okoli sveta. »Niti peklenska vročina ni mogla preprečiti kar lepemu številu naključnih kibicev, povabljenih gostov in prijateljev jadranja, da se udeležijo splovitvenega rituala, v katerem jeŠterk glavno vlogo namenil. Gospa Hribarjeva – v spremstvu možaje bila – je zaupano ji rolo sijajno odigrala, čeprav je nekaj kamermanov in fotoreporterjev pričakovalo kako ponovitev. Hribarjeva je steklenico valvasorja tako silovito treščila ob bok Šterkove Slovenije, da se je moralo še pri neposušenih temeljih naše mlade države kaj čutiti. Jure je botro svoje 6,5 metra dolge jadrnice zato tudi javno pohvalil. Potem pa je z nekaj gosti naredil še častni krog po Portoroškem zalivu, ki se je končal brez brodolomcev,« so zapisale Slovenske novice tistega davnega avgusta jubilejnega leta 1991.