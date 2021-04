Slovenske novice, idealne ob kavi

Pohvala raznašalcu Roglju

Pred dnevi smo obiskali našo zvesto bralko,iz Trebnjega, ki je vse od začetkov naša naročnica, hvaležni smo ji za 30 let zvestobe in prebiranja.A leto 2021 bo za Joži in njeno družino posebno še iz najmanj dveh razlogov: z možembo slavila 50 let zakona, hkrati pa upihnila 70. svečko na rojstnodnevni torti! Pa začnimo pri Novicah.»Zelo rada berem. Slovenske novice so kot nalašč za nas, predvsem pa ponujajo obilo branja, vsak najde nekaj zase. Veste, včasih ni bilo računalnikov in googla, kjer danes veliko najdem. Zato pa so bile in so še tu Slovenske novice. To je časopis, ki je idealen ob kavi. Ni ga preveč, ni ga premalo,« za uvod pove Joži, sicer že 13 let upokojena pomočnica vzgojiteljice v vrtcu. »Še danes mi zaigra srce, ko vidim skupino otrok in vzgojiteljice, ki jih peljejo na sprehod. Včasih je poleg še kakšna moja nekdanja sodelavka.«»Vse preberem, ne ravno v nulo. Edino, kar preskočim, so novice o kronanih glavah, to mi ne leži. Pa saj je preostalega materiala dovolj. Rada rešujem križanke. Obožujem priloge z Ono na čelu,« pripoveduje Joži, ki je pohvalila prejšnjega raznašalca g., ki je poskrbel, da je bil izvod časopisa med 5. in 6. uro v nabiralniku, zdaj jih raznaša pošta.»Ob sobotah grem kar sama na pošto, da jih dobim. V ponedeljek mi ne bi več koristile, če bi brala sobotno številko,« pojasni in hkrati doda, da pozorno prebere tudi prilogo Okusi, kjer ne manjka dobrih nasvetov za v kuhinjo.»Mož po navadi Novice bere zjutraj ob zajtrku, tako da bere z dnevom zamika,« še izvemo od Joži, ki z Rafkom skrbi tudi za vinograd na Malkovcu. Ko je treba postoriti kaj večjega, se tja odpravita za ves vikend.Med pogovorom Joži prinese tudi nekaj strani našega časopisa, ki jih je shranila. Med drugim reportažo, ko je obiskal Zijalo, visoko skalno pečino na koncu zatrepne doline, pod katero reka Temenica po krajšem podzemnem toku drugič privre na dan.»Kar nisem mogla verjeti, da ste to dali v časopis,« navdušeno pove in spomni, da se je v hiši, ki je ob tem naravnem spomeniku, rodila in gor rasla.