Znamenite marmornate kitare

Leto 1993 je prineslo prvi slovenski rock festival v samostojni državi. Idejni vodja in organizator festivalain novinar Slovenskih novicsta takrat sklenila pakt o skupnem projektu Slovenskih novic in Agencije Lokvanj. V petek, 2. oktobra, leta 1992 so Slovenske novice objavile razpis za prvi slovenski rock festival, z imenom Slovenija Rock '93. Odziv je bil več kot odličen, saj se je na razpis prijavilo kar 86 rock skupin, s 124 skladbami. Na snežnem stadionu pod Pohorjem se je 28. maja 1993 zbrala domala vsa slovenska rock smetana in obetala se je največja rock fešta.V konkurenci je nastopilo 18 bendov, nato pa je prišlo do silovitega naliva in enostavno ni nehalo deževati.Kljub temu da so ljubitelji rocka še vedno prihajali pod Pohorje, saj bi po tekmovalnem delu v show programu morali nastopiti šein, ki je bil skrivni gost, so organizatorji zaradi varnosti koncert morali prekiniti, saj je bil oder, čeprav pokrit, popolnoma zalit z vodo. Laskave nagrade na prvem festivalu so prejeli BE Radio (1. zlati znak Slovenskih novic), nagrado strokovne žirije je prejela skupina Neron iz Žalca, nagrado občinstva pa skupina Mercedes Band, iz katere je tik zatem nastala skupina Dan D.»Kot rocker po duši sem nekaj moral narediti, saj se na rock sceni v tistem času ni kaj dosti dogajalo, čeprav moram priznati, da smo imeli odlične bende. Bil je neki preboj, pozneje je nekaterim skupinam to popolnoma uspelo in tega sem zelo vesel,« pravi Nani, ki je rockerjem na neki način odprl vrata, pozneje pa so prav tako bili velikokrat gosti v njegovih televizijskih glasbenih oddajah Videoboom 40 v začetku devetdesetih let.Skupna zgodba se je nadaljevala še naslednjih nekaj let.Na drugem festivalu, ki je bil na stadionu Kovinarja v Mariboru, je nastopilo kar 24 skupin, med njimi tudi vsi tisti, ki so pozneje naredili vrhunske kariere: Šank Rock, Chateau, Big Foot Mama, Avtomobili, The Drinkers, Velblod, California, pa legendein Orleki. Na tem festivalu so dobitniki nagrad med drugim dobili tudi posebno oblikovane marmornate kitare.Žal pa je kitaristu skupine Chateau,, ta na podelitvi padla na tla in se razbila na več kosov. Nato smo festival v taki obliki videli in slišali še v Murski Soboti (1995) in Radljah ob Dravi (1996). Vsi festivali pa so se pozneje zavrteli oz. bili predvajani tudi na malih zaslonih.