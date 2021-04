V prvih mesecih leta 1995 so Lačni Franz inpripravljali nov album, ki je vseboval koncertne posnetke njihovih skladb. Zlasti snemanje je bilo zanimivo. V novembru in decembru predhodnega leta so namreč s koprskim reportažnim avtomobilom in svojimi tonskimi mojstri snemali vse lastne koncerte po državi.Tako na živi zbirki skladb večino pesmi poje kar občinstvo, ki je seveda vsa besedila znalo na pamet. Hkrati pa je Predin v novogoriškem studiu Rose snemal svoj samostojni album z naslovom Napad ljubezni, kamor je uvrstil tudi dve priredbi starih pesmi s Franzem: Naj kolje noč in Poraščena titovka. Na album je takrat uvrstil tudi partizansko Počiva jezero v tihoti, ki spominja na čase hipijev. Glede koncertnega albuma Lačnega Franza pa je takrat Predin izjavil, da iščejo primerno dekle za naslovnico.