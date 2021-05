Policist jih je fasal, Kajdiža pretepli do krvi

Policist jih je fasal, kjer ga najbolj boli, je pred desetimi leti zapisal kolega v prispevku o uporu krajanov Ambrusa zaradi nevzdržnega vedenja pripadnikov družine Strojan. Tisti večer je oblast nad prebivalce, ki so po letih prenašanja kriminala, kraje bencina in izsiljevanja novembra 2006 pri Dečji vasi postavili živo zaporo, poslala kordon specialcev. Ker je oblast želela Strojanove vrniti na tamkajšnjo parcelo, so se Ambrušani spontano uprli in romski družini pripravili zaporo.



Sojenje Ambrušanom, ki so se znašli v prvih vrstah in stali neposredno pred policisti, se je vleklo leta.



Julija 2011 je sodnik Andrej Baraga razglasil prvo sodbo in domačina Jožeta Zupančiča poslal v šestmesečni pogojni zapor, Branku Kajdižu in Zdenku Vidicu pa je izrekel le opomin.



Tožilec Primož Suknaič je sicer trojici naložil vse mogoče. Med drugim je Kajdiža, ki naj bi bil neuradni vodja domačinov protestnikov, in preostala obtožil, da so odrivali policiste, jim preprečevali opravljanje naloge javne varnosti, jih pljuvali, zmerjali, brcali, vanje metali kamenje in jih suvali v genitalije, udarjali po čeladi.



No, odvetnik Benjamin Peternelj je menil povsem drugače. V zagovoru trojici je povedal, da je bil protest občanov Ambrusa povsem legitimna pravica civilistov. Policisti so se brez potrebe postavili v kordon. Niti enega dokaza ni proti trojici na zatožni klopi. Policisti so ravnali protizakonito, saj bi bila za ureditev razmer povsem dovolj ena patrulja, tja pa so poslali celo vojsko. Torej? Drugega kot oprostilna sodba ne pride v poštev, je menil odvetnik. Sodnik Baraga je sodil in presodil. A ob tem pripomnil, da se civilisti ne bi smeli upirati ravnanju policistov in postavljati neprijavljene cestne zapore. Toda v isti sapi se je tudi sam vprašal, ali je bilo ravnanje policistov sploh smotrno in smiselno. Kajdiža so pretepli do krvi, Anica Klavs si je poškodovala roko in nogo.

