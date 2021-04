Padalci v vojsko

Irena Avbelj v elementu FOTO: Mirko Kunšič

Nekoč obetavna plavalkaje že konec osemdesetih vodo zamenjala za zrak in postala do danes naša najboljša padalka. Tistega leta 1992 je bila na svetovnem prvenstvu padalcev v Triebenu na avstrijskem Štajerskem v generalni razvrstitvi osma.Ker pa se je na svetovnih prvenstvih hitro pokazalo, da padalci v klubih na tekmovanjih ne morejo konkurirati padalcem vojakom, ki so zaposleni v vojski in imajo najboljše razmere za trening, je tudi pri nas padla odločitev, da vojska zaposli najboljše padalce. Irena Avbelj je tako oblekla vojaško suknjo. Postala je naša najboljša padalka vseh časov in poveljnica šolskega oddelka padalcev pri Slovenski vojski. Na svetovnih prvenstvih je skupno osvojila dvajset zlatih, deset srebrnih in tri bronaste kolajne. Kar se verjetno še dolgo ne bo ponovilo.Na evropskem prvenstvu v Kikindi se je pri pristajanju hudo poškodovala, sledila je vrsta operacij in bilo je konec kariere.