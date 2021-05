Naš zvesti naročnik igral z Milanom Kučanom

Slovenske novice z veseljem berejo tudi na Senovem. Tudi zaradi 87-letnega, ki smo ga obiskali. Vidko in ženasta prijazna in zgovorna gostitelja. Svojčas sta delala v zobozdravstvu, on je bil višji dentist, ona pa asistentka. Danes živita umirjeno v družinski hiši, kjer za dobro voljo poskrbi tudi naš časopis. Že 30 let. »Imamo tudi Nedeljske novice,« pristavi Sonja, mož pa pove, kdaj pride časopis v hišo. »Ko vstanem, so že v nabiralniku, prinesejo pa jih takoj po peti uri!« pohvali raznašalsko službo, ki tod vestno opravlja svoje delo. Vmes žena že hiti pripravljati zajtrk.»Še prej preletim vse od prve do zadnje strani in takoj opazim, če je v časopisu kaj posebnega,« opiše Vidko svojo bralno navado. Ko se okrepča, pa se Slovenskim novicam povsem posveti.»Na vrsto pride tudi križanka,« doda žena, ki moža pohvali, da je imel srečo pri nagradah. Morda bi padla še kaka več, a je nekajkrat pozabil rešenko križanko poslati. A to mu ne jemlje volje. Naš časopis ima preprosto rad, pa tudi Sonji so Novice povsem po godu. Tudi sama je prispevala kako informacijo za naš časopis, vse skupaj pa je ubesedil naš cenjeni novinarski kolega, ki je živel v okolici Senovega, s Sonjo pa se dobro poznata.»Kar koli že napišete, vse je na kratko in napisano kot zaokrožena celota. Napišete tako, kot je. Če te kaj več zanima, greš iskat dalje, ampak meni je dovolj. Ali kaj pogrešam v Slovenskih novicah? Meni je tako povsem dobro, kot je zdaj,« nam polaska Vidko, ki pozorno spremlja naslove, eni pritegnejo bolj, drugi manj, zanimajo pa ga tudi novice iz sveta slavnih.Sonja si izvode shranjuje v dnevni sobi, prebere pa, ko ji čas dopušča. Pravi, da ji dela zlepa ne zmanjka.»Enkrat so okna, drugič vrt pa še kaki obiski,« pristavi. Poročena sta že več kot pol stoletja. Načrtov imata še nekaj, živita zmerno in mirno, otroci so šli po svoje, družbo pa jima dela sivi muc Mali. Vidko, svojčas je bil aktiven v Nogometnem klubu Senovo, se nadeja, da se bo kmalu lahko družil s prijatelji iz tistih dni. Prav oni so mu ob 80. rojstnem dnevu pripravili tekmo. Spomni pa se Vidko rad, da se je na Senovem igral hokej na travi. V njem se je v eni od promocijskih tekem pomeril tudi nekdanji predsednik naše države