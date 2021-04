Najbolje oblečeni leta 1995

Borut Pahor, najbolje oblečeni slovenski politik s svetovnim nazorom FOTO: Slovenske Novice

Kdo so bili najbolje oblečeni Slovenci nekaj let po osamosvojitvi. Zapisi o takrat znanih javnih osebnostih, dr., TV-voditeljici, manekenki, režiserju, nas v ženski prilogi niti ne presenetijo. Besednjak o tem, kako je kdo oblečen in na kaj stavi, je pravzaprav enak današnjemu.Denimo o Piki Simič piše, da je vedno popolno urejena, česa drugega od manekenke niti ni pričakovati. Širčeva je oblečena naravno in subtilno, s šarmom in inteligenco.Zanimivo so zapisali o dr. Drnovšku, da gre za klasično moško eleganco in da obleke nosi neprisiljeno. Slednje je bilo verjetno kar res.Morda pa s(m)o ga malo pihnili pri takratnem zgolj politiku, sedanjem predsedniku države, za katerega so rekli, da je najbolje oblečeni politik, ki izraža svetovni nazor. V njegovo oblačenje naj bi bila enakovredno vključena izražanje osebnosti in pogled na svet.