Lojze Slak presenetil

Konec decembra 1991 jepredstavil kaseto z naslovom Stari spomini, na njej pa so bile samo inštrumentalne skladbe, ki s(m)o jih radi poslušali že nekdaj, še pred izbruhom narodno-zabavne glasbe.»Prej ali slej si bomo morali priznati, da izhajamo iz istega avstro-ogrskega prostora, v katerem so se igrale in pele zelo podobne pesmi, od Češke do Slovaške, od Ogrske do Nemčije, od Avstrije do Slovenije. Prava melodična meja je na Kolpi, tam se začenja drugačna glasba, od tam najprej vladajo druge melodije ...« je dejal.Je pa Slak takrat še dvakrat na leto pod pokroviteljstvom Kulturne skupnosti Slovenije predaval in prikazoval, kako se prav igra na frajtonarico, za ilustracijo pa so mu bile zmeraj stare pesmi in njegove lastne melodije.