Leto, ko smo imeli največ stavk v zdravstvu in šolstvu

Predstavnik francoskega Renaulta oz. novomeškega Revoza Claude Tellier je imel oktobra 1991 kar štiri razloge, da se je po letu dni, ko so v Trbovljah nazdravljali ob odprtju novega avtoservisa, spet prišel v Zasavje. To so bili štirje Drakslerjevi četverčki s Harnega pri Hrastniku, Revoz pa jim je izročil rdečega R4. »Vaši štirje razlogi za R4,« je dejal predstavnik Revoza, Francoz Tellier, in dodal, da brez ljudi tudi samostojne Slovenije ne bi bilo, ter vse navzoče spomnil, da pri njih med drugim izdelujejo R5 in R espace s sedmimi sedeži, svoje akcije pa tudi še ne nameravajo kar zaključiti. Smo pa v takratnem letu 1991 imeli največ stavk v zdravstvu in šolstvu!

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: