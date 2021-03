Lepa Brena spodnesla Marjana Laha

Marjan Lah. FOTO: Grega Kališnik

Na RTV Slovenija je bilo dogajanje venomer živahno. Še posebno pred volitvami v ta ali oni organ in, seveda, po volitvah. Tako je bilo tudi maja 1991, ko glavni urednik TV-programov Slovenijeni prodrl z nekaterimi svojimi predlogi. Zgodilo pa se je takole. Na seji sveta RTV je padel edini kandidat za mesto odgovornega urednika Studia Ljubljana, saj na Demosovi strani ni imel dovolj podpore. Je pa bil za odgovornega urednika zabavnega programa TV izvoljen. Ni bil izvoljen niti urednik športnega uredništva, ki mu je nadšef RTV Slovenijaočital, da športno uredništvo raje obvešča gledalce, da si je teniško tekmovanje Slovenia Open v Domžalah prišla ogledat tudi, manj pa o športnem dogajanju. Še najbolj zanimiv pa je bil po poročanju Slovenskih novic uvodni nagovor Rudija Šeliga, ki je dejal: »Zberimo se in delajmo resno, ker so stvari resne!« Slovenske novice pa so dodale: »Res je, stvari so resne, svet RTV – takšen, kot je – pa bi zaradi vsebine dosedanjega dela lahko prestavili v kakšno nerazvito neosocialistično afriško državo.«Od takrat je minilo 30 let. Se je kaj spremenilo?