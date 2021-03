Kočevci, gnoj in šampinjoni

Kot je zapisal poročevalec Slovenskih novic, so »Kočevci konec minulega tedna nabirali gobe, ki so zrasle skorajda v neomejenih količinah po travnikih blizu Kočevja. Ob cestah pri Gorenju, Ložinah, proti Strugi in drugje so stale dolge vrste avtomobilov, po travnikih pa so hodile cele množice ljudi in nabirale travniške kukmake oziroma šampinjone. Za nikogar jih ni zmanjkalo. Možakar iz Kočevja jih je sam nabral v dobrih dveh urah kar dvanajst gajbic. Več gajbic ni imel s seboj. Kaj je povzročilo tako množično rast, ni povsem jasno, vendar domnevajo, da je vzrokov več. 'Šampinjoni so zrasli na tistih površinah, ki smo jih izdatno gnojili z gnojevko.Ali je bilo seme v gnojevki ali je bil že prej razvit micelij in je dobro gnojenje le pospešilo rast, ne vemo. Verjetno je splet srečnih okoliščin povzročil takšno rast,' pojasnjuje pojav direktor Kmetijskega gospodarstva Kočevje dipl. inž.. Kočevci so dali šampinjone tudi preiskati. Analize so pokazale, da so gobe neoporečne,« je še zapisal novinar Slovenskih novic oktobra 1991.