Pozor! Prihajajo hude sončne nevihte, lahko vplivajo na električna omrežja in satelite

Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA) v ZDA je v četrtek sporočila, da so opazili več močnih geomagnetnih neviht. To je prvo takšno opozorilo po letu 2005, ko je Zemljo prizadel najvišji odmerek sevanja v 50 letih.

Tokrat bi ta nenavadni pojav lahko zmotil elektronske naprave, kot je GPS, in dele električnih omrežij, je sporočila agencija. Navajajo tudi, da bi lahko povzročil pojave »severnega sija« (aurore).

Četrtkovo opozorilo je prišlo po nizu sončnih izbruhov, ki so se začeli v sredo. Ti bi lahko povzročili težave milijonom ljudi že v petek opoldne po našem času.

Najbolj jo bodo občutili v Ameriki

»Center za napovedovanje vesoljskega vremena (SWPC) spremlja Sonce po seriji izbruhov in izbruhov koronalne mase, ki so se začeli 8. maja,« je zapisano v nujnem opozorilu.

»Napovedovalci vesoljskega vremena so za petek zvečer objavili opazovanje močnih geomagnetnih neviht. Dodatni sončevi izbruhi bi lahko vplivali na Zemljo do konca tedna,« so zapisali. »Velika količina sončnih peg je povzročila več zmernih do močnih sončnih izbruhov od srede okoli 5.00 zjutraj po srednjeevropskem času.«

»Vsaj pet izbruhov je bilo povezanih s CME, zanje se zdi, da so usmerjene proti Zemlji,« so sporočili.

Kratica CME označuje eksplozije plazme in magnetnih polj iz sončne korone (najbolj zunanji del sončeve atmosfere). Te eksplozije povzročajo geomagnetne nevihte, ko so usmerjene proti Zemlji.

Sončna ali geomagnetna nevihta je velika motnja Zemljine magnetosfere – območja okoli Zemlje, ki ga nadzira magnetno polje planeta. Jakost takšnih neviht merijo z lestvico od 1 do 5, ta pa je označena s štirico, zato velja za »hudo«, če se bo uresničila.

Zadnjič se je to zgodilo pred 21 leti

Nazadnje so takšno opozorilo izdali leta 2005, nevihta energijskih protonov pa je Zemljo zadela le 15 minut kasneje in povzročila radijski izbruh z visoko frekvenco. Ta je v nekaj trenutkih sprožila merilnike sevanja po vsem planetu.

Huda geomagnetna nevihta vključuje možnost, da bo polarni sij viden daleč na jugu.

»Izbruh leta 2005 je povzročil največji signal sončnega sevanja na tleh v skoraj 50 letih,« je dejal Richard Mewaldt s kalifornijskega inštituta za tehnologijo.

Posledica sončne nevihte je lahko Aurora borealis. FOTO: Stringer Reuters Pictures

»Bili smo resnično presenečeni, ko smo videli, kako hitro so delci dosegli svojo največjo intenziteto in prispeli na Zemljo,« je dodal. Takrat je sončna nevihta povzročila izpad električne energije na Švedskem in poškodovala električne transformatorje v Južni Afriki.