Pet najboljših memekovancev za nakup v maju 2024

Tudi ob splošnem zmanjšanju so določeni memekovanci presegli pričakovanja, saj so izpostavili svoje posebne značilnosti in možnosti za širitev.

V tem članku se bomo osredotočili na najuspešnejše memekovance v maju, pri čemer bomo proučili njihove nedavne rezultate, tržno dinamiko in edinstvene značilnosti v tem nepredvidljivem okolju.

1. Dogeverse

Dogeverse je vse prej kot le še en memekovanec.

Ta projekt je pionir nečesa povsem novega, saj se hkrati začenja v šestih glavnih verigah – Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche in Base.

Toda zakaj je ta pristop z več verigami tako pomemben? Predstavljajte si, da ste imetnik DOGEVERSE, ki ga zanima uporaba ekosistema Solana.

S tem žetonom je enostavno premostiti Ethereum na Solano in izkoristiti to hitro okolje z nizkimi pristojbinami.

FOTO: Clickout Media

Ali pa bi radi spoznali ekosistem Avalanche – tudi to ne bo težava. Glede na to, da DOGEVERSE ni omejen samo na eno verigo, so možnosti glede stvari, kot so DeFi in NFT, praktično neskončne.

Poleg možnosti uporabe več verig ima dogeverse tudi protokol stakinga, ki imetnikom omogoča pasivne nagrade.

Letni donosi znašajo 70 %, pri čemer je bilo vloženih že več kot 22,8 milijarde žetonov DOGEVERSE.

Navsezadnje bi lahko kombinacija njegove večverižne postavitve in nagrad za staking zagotovila dogeversu prednost pred večino njegovih konkurentov.

2. Sealana

Sealana je svež dodatek na področju memekovancev, zgrajen na verigi blokov Solana. Sealana se odmika od tipičnih žetonov z živalsko tematiko, kot so psi in mačke, in namesto tega predstavlja humorno zgodbo s trgovalnim pečatom, ki sta ga navdihnili seriji »South Park« in »World of Warcraft«.

Projekt je pokazal obetaven zagon, saj je v prvih 24 urah predprodaje zbral 150.000 dolarjev. Vlagatelji, ki želijo sodelovati v predprodaji sealane s fiksno ceno, lahko to storijo preprosto z denarnico, financirano s sredstvi SOL. Potencialni vlagatelji si lahko ogledajo vodnik o nakupu žetona $SEAL tukaj.

FOTO: Clickout Media

S privlačno ponudbo 6900 žetonov SEAL za vsak vloženi 1 $SOL lahko udeleženci izkoristijo pričakovani porast vrednosti med predprodajo in potencialno nadaljnjo kapitalizacijo na širšem trgu memekovancev Solana.

Dostop do te priložnosti je preprost, in sicer s pripomočkom na spletni strani projekta ali s pošiljanjem $SOL neposredno na določen naslov decentralizirane denarnice.

3. WienerAl

WienerAI, pionirska združitev Wienerja, psa in umetne inteligence, presega tradicionalna digitalna sredstva in postaja vodilna kibernetična sila na svetu. Z ambicijami po prevladi kriptovalut $WAI uvaja edinstvene spodbude za vložke in tako oblikuje neustavljivo »Sausage Army«.

WienerAI želi revolucionirati pokrajino memekovancev, preoblikovati sektor kriptovalut in na novo opredeliti našo interakcijo z umetno inteligenco. Predprodaja $WAI napreduje skozi več stopenj in je že zbrala več kot 1,3 milijona dolarjev.

FOTO: Clickout Media

Udeleženci lahko v predprodaji pridobijo žetone $WAI po ceni 0,000705 USD, v naslednjih fazah pa se bodo cene še povečevale. Zainteresirani vlagatelji lahko žetone $WAI pridobijo z uporabo USDT, $ETH, $BNB ali kreditnih kartic. Zaradi vse večjega vznemirjenja, ki spremlja družbo WienerAI, se lahko predprodaja zaključi prej, kot je bilo predvideno.

V predprodaji se bo cena ves čas postopoma povečevala. Trenutno je cena v predprodaji za wienerAI 0,000703 USD, vendar se bo v dveh dneh zvišala.

4. Popcat

Na področju kovancev, kjer so nekoč prevladovali psi, zdaj špekulanti stavijo na druge živali, ki bi lahko dosegle boljše rezultate od psov. Primer tega je sealana, trenutno pa se za najvišji memecoin borijo tudi mačke.

Med kriptovalutami z mačjimi motivi vodi popcat, ki je pred kratkim prevzel prvo mesto od mačke v pasjem svetu.

Trenutno se s POPCAT trguje po ceni 0,55 USD, kar pomeni 21-odstotno rast danes, 32-odstotno v tem tednu in 105-odstotno v tem mesecu. Njegova tržna vrednost znaša 540 milijonov USD, 24-urni obseg trgovanja pa 148 milijonov USD.

FOTO: Clickout Media

Njegova nedavna moč je drastično presegla tržno povprečje, saj je bilo v zadnjem mesecu veliko kriptovalut na pragu dobičkonosnosti ali s popustom.

Glede na to, da se trg zdaj začenja pobirati, bi to lahko sprožilo še bolj neverjeten parabolični tek vodilnega memekovanca z mačko.

5. Pepe

Pepe je v tem tržnem ciklu verjetno obraz industrije memekovancev. Pepe je trenutno tretji največji memecoin, sledi le dogecoinu in shiba inu in vzbuja veliko navdušenje, saj se njegova cena približuje rekordni vrednosti.

FOTO: Clickout Media

Pepe je s 3,2 milijarde dolarjev tržne vrednosti največja kriptovaluta, vendar je s 1,2 milijarde dolarjev 24-urnega obsega trgovanja na devetem mestu. Kar kaže na veliko zanimanje skupnosti.

Ali so memekovanci dobra naložba

Na svetovnem trgu kriptovalut so se memekovanci pojavili kot močni tekmeci. Njihova odpornost v teh težkih časih kaže na moč njihovih skupnosti, privlačnost njihove blagovne znamke in špekulativno zanimanje, ki ga povzročajo. Kljub splošni nestanovitnosti trga ti memekovanci ostajajo privlačni za vlagatelje ter zagotavljajo edinstveno in vznemirljivo priložnost za tiste, ki so odprti za tveganja in nagrade v tem rastočem sektorju.

Naročnik oglasnega sporočila je Clickout Media Ltd.