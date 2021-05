Iščemo nagico, ki je polepšala prvi izvod Novic leta 1991

Po 30 letih kaj dosti o naši prvi nagici, ki je krasila deviški prvi izvod Slovenskih novic, ne vemo več. Vemo le to, da gospa danes šteje okoli 50 let, takrat pa se je fotografskemu objektivu nastavila nekje na plaži, saj je na prelestnih stopalih naše mladenke vidna mivka. Objavo smo takrat pospremili zmislijo: »Kdor vidi jo, presunjen vztrepeta in skozi oči vanj lijejo radosti, ki jih razume le, kdor jih uživa.«Če nagico prepoznate, nam javite Vabljeni k prebiranju arhiva naših nagic in nagcev (ja, imamo ponudbo za vsak okus!), ki je v zadnjih letih postal že prav spoštovanja vreden.