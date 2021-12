Avto oddan, zlato še čaka!

Odkar pomnimo, so Slovenske novice najbolj bran časnik na Slovenskem. Za nameček praznujejo okroglih 30 let! In tudi zato so prav ob koncu jubilejnega leta ponudile še jubilejno Terno, različico znamenite nagradne igre, ki se s tako bogatim nagradnim skladom še ni ponašala.

Družina Laznik se bo vozila v citroënu C3.

Več kot 107.000 praktičnih nagrad namreč že od 15. novembra razvnema in razveseljuje naše bralke in bralce. Pod enim kuponom se je skrivala tudi glavna – osebni avtomobil citroën C3.

Najsrečnejšo nagrajenko oziroma najsrečnejšega nagrajenca je naposled določil kar Miklavž! Dobrotnik z dolgo brado in mitro na glavi nas na skrivaj obišče vselej 6. decembra. Po navadi prinaša pomaranče, rožiče, sladkarije, kakšne nogavice ali rokavice, to, kar je tokrat dobil Primož Laznik z Izlak, pa presega, četudi verjamemo vanj in smo bili vse leto nadpovprečno pridni, resnično vse meje dojemljivega. V Terni je namreč 41-letni policist, od leta 2013 pa samostojni podjetnik, ki se ukvarja s servisiranjem gostinske opreme, natančneje, popravlja kavne aparate, prejel kar osebni avto!

Ko smo ga obiskali dva dni pozneje, je bil, razumljivo, še vedno čisto iz sebe: »Kateri dan je že danes?« Bila je sreda.

Na sosednjem sedežu

Ob robu dnevne sobe imajo pri Laznikovih tudi prelepo božično drevesce. Od koder se je Primož zazrl proti ženi Mariji: »Letos pa Božiček ne bo mogel preseči Miklavža, kajne?« Marija, zaposlena v javni upravi, mu je lahko samo prikimala. Ne le njen Primož, s katerim sta skupaj že več kot 20 let, tudi sama zlepa ne bo pozabila letošnjega Miklavža.

Kupon je odlepil med čakanjem pred semaforjem. FOTO: Igor Mali

Pravzaprav se je ondan že zvečerilo, ko je Primoža čakal delovni teren. Ker se je zaradi pogoja PCT prihodek gostinskih lokalov znižal za kar polovico, to pa se pozna tudi pri njegovem poslu, ni petka ali svetka, ko se ne odzove, kot se je tudi tokrat, ko je nekdo iz Radeč potreboval čistila za svoje kavne aparate. In je odšel. Bilo je malce po peti popoldne, ko se je redni bralec Slovenskih novic že vozil v svojem kombiju. Pot ga je vodila ob toku reke Save. Vmes se je ustavil v Hrastniku, in sicer na bencinski črpalki, kupil je bombone za grlo ter Slovenske novice, zanj pomenijo obvezno branje. Da v sebi skrivajo nekaj več, nekaj, kar bo že v kratkem dišalo po bencinskih hlapih, niti v sanjah ni mogel vedeti. V usta si je vrgel bombon z okusom po mentolu in evkaliptusu, Novice zalučal na sosednji sedež ter odbrzel dalje.

Zadel ali razbil avto?

Pred Zidanim Mostom sledi zožanje, zaradi česar je tam tudi semafor. Primož je moral ustaviti. Med čakanjem na zeleno luč se je zazrl v Novice.

In že v naslednjem hipu jih je imel v rokah. Pravzaprav je le odlepil nagradni kupon na naslovnici in zagledal tri enake simbole. Še več, pred njim so se pojavili trije avtomobilčki, ki pomenijo glavni dobitek, to pa ga je tako šokiralo, da je srečni izvod Slovenskih novic pri priči vrgel nazaj na sosednji sedež, odpeljal proti Radečam in na nekem parkirišču, ura je bila že 17.45, poklical na številko, na katero je treba poklicati vselej do 18. ure.

Srce mu je zato še bolj razbijalo; moški, kateremu je izročil tista čistila, si je najbrž mislil, da je s Primožem nekaj narobe. Šele na poti domov mu je uspelo poklicati tudi Marijo. Še kako živo se spomni, kako je Primož vpil in kričal: »Zadel sem! Zadel sem!«

»Kaj si zadel?!« ga je zaskrbljeno vprašala.

»Avto, zadel sem avto!«

Ko je Marija to slišala, ni bila niti malo srečna, prej nasprotno: »Mislila sem, da je razbil avto …« Zato ga je še natančneje vprašala: »Pa kje si, Primož? In kam naj dam otroka?«

Imata namreč 11-letno Lio in petletnega Tilna. In ko je njun oče končno prišel domov in hitel vzhičeno kazati ženi tiste tri enake simbole, ki so jim po čisti sreči prinesli citroëna C3, se je zdelo malemu Tilnu to nekaj čisto samoumevnega, medtem ko je bila Lia, ki atiju še danes ne verjame, da je res zadel, sploh pa ne avta, čisto drugače razpoložena.

Že čez kakšen dan, ko ga bo njen očka tudi res pripeljal domov, bo ugotovila, da je Terna poskrbela za še eno izmed norih presenečenj. Le da je tokrat osrečila ljubitelja vsega angleškega, še posebno pa Jamesa Bonda. Primoža Laznika z Izlak, ki ga je žarek sreče v času jubilejne Terne najmočneje oplazil.

Odet v Ternine barve Slovenskih novic jih je ondan obiskal Miklavž.