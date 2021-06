Zvita feltna je bend za žur

Skupina bo letos praznovala 15 let obstoja. Foto: osebni arhiv

Blaž Gec se je kot otrok zaljubil v harmoniko in še danes rad raztegne meh. Foto: osebni arhiv

Čeprav so jim ritmi reggaetona pisani na kožo, pa brez harmonike, s katero so pravzaprav začeli glasbeno pot pred 15 leti, tudi ne gre, priznava vodja skupine Zvita feltnaOb njem so zadnjih šest let šein, vsi pa prihajajo s Krasa.»Naši začetki so bili narodno-zabavno obarvani, prvotna zasedba pa je bila osemčlanska s kar tremi harmonikarji, baritonistom, bobnarjem, saksofonistom, bas kitaristom in trobentačem. Dejansko neobičajna skupina, ki se ni držala nobenih okvirjev, igrali pa so izključno za zabavo. Skupino je ustanovil moj bratranec, ki mi je kmalu po tistem, ko me je navdušil za igranje harmonike, tudi prepustil vodenje,« praviGec, ki je harmoniko prvič prijel v roke šele pri 15 letih.»Glasba pri nas doma ni bila ravno zakoreninjena, čeprav je moj dedek dolga leta prepeval v pevskem zboru, predvsem pa je rad poslušal Avsenike. Tudi sam sem se še kot otrok zaljubil v harmoniko. Zanjo me je najprej navdušil stric, ki je igral klavirsko harmoniko, zatem pa še bratranec. Tudi v glasbeno šolo sem se vpisal in izbral ta inštrument, a sem moral zaradi prenatrpanega urnika izbrati med glasbo in nogometom. Brez pomislekov sem se odločil za nogomet, za kar mi ni bilo nikoli žal. Igral sem ga do 15. leta in šele nato je prišla na vrsto harmonika,« nam še zaupa 28-letnik.Glasba ga je pozneje povsem prevzela, a so bila prva leta pri Zviti feltni kar razburljiva, saj se je, po njegovih izračunih, v njej zamenjalo okoli 25 članov, velika večina prav v prvih treh letih delovanja. Zadnja menjava pa sega v leto 2015, ko se jim je pridružil bobnar, ki je ob Blažu,inše danes – in vsi upajo, da bodo v tej zasedbi ostali še dolga leta. Čeprav so se zadnja leta preusmerili v pop in so jim ritmi reggaetona pisani na kožo, pa fantje pravijo, da brez harmonike ne gre. »Na vsakem nastopu zagotovo zaigramo tudi kakšno polko ali valček, saj je narodno-zabavna glasba v zavesti Slovencev, četudi eni tega ne priznajo. Do te glasbe smo zato tudi mi imeli vedno zelo spoštljiv odnos. Res pa smo se zadnja leta od nje nekoliko odmaknili in ustvarili hite, ki jih pozna in prepeva vsa Slovenija. Smo bend za žur in imamo veliko več poslušalcev kot pred petimi leti,« pravi vodja benda, ki prizna, da je treba imeti na repertoarju skladbe različnih zvrsti, saj so okusi ljudi zelo različni.Leta 2016 so ob 10-letnici izdali prvi album z 10 skladbami, od katerih je bila polovica narodno-zabavnih. Po letu 2017 so izdali še 12 skladb, zdaj pripravljajo nove in upajo, da bodo ob 15-letnici, ki jo bodo praznovali jeseni, znova izdali album. Nihče od članov Zvite feltne si še ni ustvaril družine, sta pa dva, tudi Blaž, že nekaj let v resni zvezi. Prav tako imajo vsi fantje redne službe. Blaž je učitelj športne vzgoje na osnovni šoli, Žan dela na pošti, Matic v mladinskem centru v Novi Gorici, Theo pa je kontrolor elektronskih vezij v enem od primorskih podjetij. »Tudi zato nas koronakriza ni toliko prizadela, kot bi nas, če bi se preživljali izključno z glasbo,« pravi in prizna, da je bilo zadnje leto bolj kot ne dolgočasno, saj nastopov ni bilo.»A verjamemo, da bo kmalu bolje in bomo lahko priredili tudi koncert ob 15-letnici. Smo si pa v preteklem letu dodobra odpočili in si nabrali novih moči ter energije za nastope, ki so pred nami in se jih zelo veselimo. Kljub temu smo bili produktivni in smo ustvarili tudi nekaj novih skladb, od katerih je ena, in sicer Dama in baraba, že ugledala luč sveta. Lahko pa rečem, da smo v tem času začeli bolj ceniti vse, kar smo imeli pred korono. Več smo se tudi pogovarjali in razmišljali o stvareh, za katere prej nikoli ni bilo časa,« nam še zaupa sogovornik.