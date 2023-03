Zvezdniki od blizu na Orto Festu (FOTO)

Glasbeniki, ki nastopajo na velikih odrih, pravijo, da je to odlična izkušnja, a kot tisti pravi užitek prav vsi izpostavijo klubski nastop na manjšem prizorišču in magičnost, ko ga zapolnijo le najbolj zagreti oboževalci, ki lahko svoje junake vidijo čisto od blizu.

Eno naših najboljših klubskih prizorišč je zagotovo Orto bar, ki že 23 let pripravlja celomesečni niz koncertov Orto Fest, ki je namenjen vsem generacijam ljubiteljev kakovostne glasbe, tudi tiste, ki pogosto nima prostora v medijih. Letos je program spet zelo privlačen, nastopilo bo 20 domačih in deset tujih zasedb.

Koncert rock zasedbe Big Foot Mama v BTC-ju. Ljubljana, Slovenija 29.marca 2018.

Začetek bo udaren, dva zaporedna koncerta Big Foot Mame, pri čemer je prvi, 30. marca, že razprodan, takoj jim sledijo Dan D. Pa Vazz s svojim bendom že čez nekaj dni. Manjkali ne bodo niti Batista Cadillac, Koala Voice, Elvis Jackson in Niet.

Od tujih skupin imajo dva zaporedna večera rezervirana Crvena jabuka, številčni pa bodo predstavniki metal scene, od Loudness, Grey Attack, Thola in Dopelord do Swallow The Sun, Avatarium, Shores Of Null, Metropolis in Metalsteel.