Zvezde Instagrama: Tina Maze (Suzy)

Odkar je Tina Maze postala mamica in se je osredotočila na družino, je v njenem življenju prostora le še za dobro voljo. To se opazi v objavah, s katerimi nas obvešča, kako lepo se ji godi, ko ji ni treba več zmagovati. Postala je tudi bolj sproščena v odnosu do javnosti, saj nam dovoli pokukati, kamor nekoč nismo smeli. A še vedno je energična, aktivna in v stiku s snegom, le da je jezo prekrila radost.

Rada je na odru in v razkošnih opravah.

Družina jo je preoblikovala v novo Tino, ki še vedno obožuje zimo.

Vedno je pripravljena za kakšen 'štos'.

Smučanje še vedno kroji njeno življenje.

Nikoli ni zanemarila otroka v sebi.

Najtežja so bila slovesa od zlatega Mika.

Korošica pravi, da je ravnotežje ključ do vsega.

Svobodo je našla tudi v plezanju.