Zvezde instagrama: roker na smučkah (Suzy)

Ob koncu biatlonske sezone smo pokukali še k simpatičnemu športniku, ki se je tokrat povzpel najvišje, odkar tekmuje v članski konkurenci. Prinašalec dobre volje je ljubitelj slovenske glasbe, zlasti udarnejših ritmov, in velja za velikega upa slovenske zimske discipline, v kateri moraš biti hiter na smučeh in natančen na strelišču. Takoj ko se je pojavil na sceni, je opozoril nase, saj navdušuje s sproščenimi izjavami pred kamerami in vedrim duhom. S prepričljivimi nastopi na progi se seveda veča tudi število sledilcev.

Oktobra 2016 je začel pohod po instagramu in nam že takoj nakazal, da je energična glasba njegov zaščitni znak. FOTO: osebni arhiv/instagram

V mlajših konkurencah je hitro pokazal, da je rojen zmagovalec. FOTO: osebni arhiv/instagram

Obožuje barve, potovanja in sončno Barcelono. FOTO: osebni arhiv/instagram

Vzpon na Triglav je lahko tudi del priprav na nove podvige. FOTO: osebni arhiv/instagram

Na svet rad pogleda skozi fotografski objektiv. FOTO: osebni arhiv/instagram

Je zelo izrazen fant, naj bo to s spretnimi izjavami po vrhunskih dosežkih ali s kitaro v roki. FOTO: osebni arhiv/instagram

Zelo je navezan na hišnega ljubljenčka Slasha. FOTO: osebni arhiv/instagram

Tudi blondinec je že bil. FOTO: osebni arhiv/instagram

V gore gre po kondicijo in dušni mir. FOTO: osebni arhiv/instagram

Na progi da vedno vse od sebe. FOTO: osebni arhiv/instagram