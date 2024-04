Če smo pri večini slovenskih športnikov in športnic vajeni, da ne radi pokažejo svojih razposajenih osebnosti, je ona pravo nasprotje. Smučarska skakalka je eno samo veselje. Toliko radosti do življenja premore malokdo, zato jo z navdušenjem spremljamo tudi na družabnem omrežju. Tam nam predstavi kakšen pomemben trenutek zasebnosti, kot je nedavna poroka z Aljažem Vodanom. Tokrat smo se osredotočili na dvojino, torej na zaljubljenca, ki si že nekaj let izkazujeta naklonjenost. Od najstniške zatreskanosti do poročnih zvonov, takšna je njuna pot. Vmes pa je ogromno vznemirljivih doživetij, poto...