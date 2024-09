Zvezdanina modrost: Zapustila me je žena, v šoku sem, jemljem antidepresive (Suzy)

Spoštovana! Zapustila me je žena. V šoku sem, jemljem antidepresive, ker niti v službo trenutno ne morem. Pa nisem kakšna šleva, sem dedec na mestu, uspešen v svojem poslu. Samo prazne omare sem našel in listek, da se mi opravičuje, da ne zmore več. Nobenega pogovora mi ni privoščila. Če sem iskren, mi je sicer leta (skupaj sva bila pet let, poročila sva se pred tremi leti) govorila, da me ne 'čuti', da sem mrzel in odmaknjen, da se ji ne posvečam dovolj. Ni se mi zdelo, da je to tako velik problem. Tak pač sem, ne da se mi pogovarjati kar 'v tri dni' o tem, zakaj je trava zelena, nimam navad...