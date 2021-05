Zvezdanina modrost: Svoji hčerki ne bi privoščila takega fanta

Spoštovana Zvezdana! Končujem študij, sem družabno, luštno dekle. Prihajam iz urejene družine. Očeta sicer ni bilo veliko doma, ker je zelo uspešen podjetnik, po duši pa čisti angel. Mama je uspešna v svojem poklicu, imata se rada, skupaj potujeta in se veselita življenja. Jaz sem edinka, vse, kar potrebujem, imam na dosegu roke, priznam tudi, da sem razvajena. Zaljubljena sem v fanta, ki me nenehno preseneča. Nanj se niti v sanjah ne morem zanesti, enkrat je tukaj, drugič ga ni, izgine za par dni, se napije, se izgubi. Potem pride, joka in me prosi odpuščanja, vse obljubi in potem sva nekaj t...