Draga Zvezdana! Stara sem 52 let in sita večnih nasvetov o menopavzi. Ko ste pred leti govorili o tem, se meni še sanjalo ni o njej, a sem prav zaradi vas sprejemala spremembe normalno, ne prestrašeno. Danes sem v menopavzi, zgodilo se mi je vse, kar se ženski v zrelih letih lahko zgodi, mož je pobegnil k mlajši, otroci so odrasli in spopadam se s samoto, ki sem je na neki način vesela, po drugi strani pa me vleče v depresijo. Mož mi pripoveduje, kako je srečen z novo žensko in da je ona prva, ki ga razume. Kot bi me polil z gnojnico, tako nevredna in za en drek se počutim. Ne vem, ali se bova...