Zvezdanina modrost: Imam občutek, da si še zelo daleč od zrelosti (Suzy)

Draga Zvezdana! Sem kot izžeta cunja. Moja šefica me bo ugonobila, delam cele dneve, vse naredim, kar reče, pravi, da sem še mlada, da se pač moram stegniti, če hočem napredovati. Službo začnem ob devetih, včasih malo zamudim, a me že grdo gleda. Daje mi težke primere, ki jih velikokrat ne znam rešiti. Da bi me ne dobila, da jih ne znam, jih porinem v kup neopravljenega dela v predalu. Tega se je nabralo kar nekaj, zadnjič je ugotovila, da polovica ni narejenega, in je znorela. Grozila mi je, da me bo dala na disciplinsko, da moram narediti vse, česar nisem, saj sem za to plačana. Meni se res...