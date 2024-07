Tomaž Mihelič je rojen z ascendentom v dvojčkih, v istem znamenju sta tudi Sonce in Venera. Izredno je družaben, radoveden, zabaven, iznajdljiv, komunikativen, duša vsake družbe, ki se vedno loteva več projektov hkrati in išče raznolikost, da življenje ni dolgočasno. Pisanje, nastopanje, izražanje najglobljih čustev so njegovi aduti, prav tako sproščen, odprt odnos do drugih. Venera v 1. hiši namreč skrbi za njegovo simpatičnost, prijeten prvi vtis, prirojen občutek za modo, lepoto, estetiko, priložnosti. Merkur, njegov vladar, je v raku, položen v 3. hišo, kjer še dodatno plemeniti njegove s...