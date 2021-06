Znani v zvezdah: Nina Ivanič

Nina Ivanič je po ascendentu ognjena ovnica, ki se pogumno in zagnano loteva novih ciljev. Lahko jo vodi želja po tekmovanju ali vsaj nenehnem odkrivanju novih obzorij in premagovanju sebe. Vladar Mars je v zračnem vodnarju, v 11. hiši, tako ima širok prijateljski krog in je priljubljena v javnosti, po drugi strani pa ji nove, napredne ideje in rešitve nenehno švigajo po glavi. Krivice jo prizadenejo, človekoljubna je in prizadeva si izboljšati svet, z vodnarsko energijo se bori za pravice šibkejših, za čist planet, živali … Potrebuje svobodo in ne mara omejitev, želi si pokazati svojo ...