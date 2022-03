Znani Slovenec maha s Kube

Hasta la vista je najnovejši najljubši izraz televizijca Vanje Vardjana, saj je nedavno spakiral kovčke in se (vsaj začasno) poslovil od hladne Slovenije. Veliki ljubitelj potovanj namreč izkoristi vsako priložnost za pobeg. Dolga leta si je z družino zime krajšal na toplem na Tajskem in v Vietnamu. Korona jih je malo zaustavila in upočasnila, a je Vanja skrbno spremljal, kdaj se bodo spet lahko šli potepat. In takoj, ko je bilo mogoče, je zase in za ženo Katarino kupil letalski vozovnici ter se odpravil v deželo salse, koktajlov cuba libre in revolucije – na Kubo.

Že ob prihodu v prestolnico Havano so ga očarale zgodovinske stavbe, za katere se zdi, da se je čas okoli njih ustavil pred sto leti. Po ulicah še vedno vozijo starodobniki, kakršne pri nas videvamo le v muzeju. In čeprav se Kuba trenutno sooča s pomanjkanjem, saj zaradi upada turizma zaradi korone ni bilo tako potrebnih in dragocenih tujih valut, so ljudje veseli, pozitivni in srčni. Vse to pa je popotnika Vanjo povsem navdušilo.