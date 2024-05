Znani Slovenci o dnevu mladosti (Suzy)

Petindvajseti maj je bil nekoč pomemben dan, saj smo takrat slavili mladost. Danes se je odnos do te življenjske dobe, ki si jo vsak razlaga po svoje, malce spremenil. Znane smo pobarali, kako gledajo nanjo, ali se počutijo vedno mladostne in ali se spomnijo časov, ko so se počutili svobodne. »Ko mladost mine, je pomembno, da v sebi ohraniš čim več mladostnega navdiha, volje, sproščenosti, za kar se trudim vsak dan.« »Stanje duha je magični eliksir večne mladosti, ki ga mnogi tako mrzlično iščejo.« Ogledalo spoznanja Miha Deželak najprej pomisli na rimo, ki pravi, da je mladost norost. »Ve...