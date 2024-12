Leto je bilo pestro in zanimivo tudi na družinskem področju, saj Tim in Julija Kores nista bila edina, ki sta se razveselila otroškega joka. Nekateri so novico o naraščaju delili hitro, drugi so veselo novico oznanili ob rojstvu otroka in nas presenetili. Očetovske vloge se je prvič razveselil tudi Žiga Škvorc, ki je v deveti sezoni oddaje MasterChef Slovenija osvojil tretje mesto. Konec oktobra je njegova srčna dama Anamarija rodila deklico, ki sta jo poimenovala Emily. Podjetnica in vplivnica Katarina Benček in Marko Pavlović sta avgusta povila hčerkico, ki sta ji dala ime Isabella. Doslej...