Znane obraze druži ljubezen do žlahtne kapljice (FOTO)

Začne se z zemljo in trto, nadaljuje s kletjo in steklenico, najslajši trenutek pa je tisti, ko se zaiskri v kozarcu.

Med znanimi obrazi je kar nekaj takšnih, ki se odlično spoznajo na vina, nekateri se lahko pohvalijo tudi s sommelierskim nazivom, s katerim žlahtni kapljici kot pomembnemu delu naše kulturne dediščine izkazujejo veliko čast.

Dejan Krajnc se je ob osmem marcu vpisal na tečaj za sommelierja in si tako kot velik ljubitelj žlahtne kapljice izpolnil dolgoletno željo. »Čez tri mesece bom postal sommelier prve stopnje,« se je pohvalil simpatični pevec, ki si je pred časom omislil tudi vinsko vitrino in jo napolnil z odličnimi vini, ki na njegovi domači mizi ne smejo manjkati.

Simpatična televizijka in nekdanja voditeljica Anja Markovič že leta goji veliko ljubezen do vin. Potem ko je na različnih festivalih in vinskih dogodkih sommelierje le občudovala, se je pred petimi leti opogumila in se lahko danes tudi uradno pohvali s tem laskavim nazivom.

Dolgoletni član in ustanovitelj bendov Martin Krpan in Rdeči baron, glasbeni urednik na Radiu glas Ljubljane in začetnik pisanja recenzij o slovenskih gostilnah Tomaž Sršen je pred dolgimi leti začutil neustavljivo strast do poznavanja vin in kulinarike, zato ne preseneča, da je doslej doma in po svetu obiskal najmanj 2000 gostiln. Poznavalci žlahtne kapljice ga poznajo kot človeka, ki ne varčuje s kritiko in vinogradnikom ter tudi pivcem v svojih zapisih rad nastavi ogledalo.

Junija bo minilo leto dni, odkar je nekdanja televizijka Tanja Bivic po dveh letih predsedovanja Rotary klubu Ljubljana predala verigo in uspešno končala izobraževanje za sommelierko tretje stopnje. »Nepozabna izkušnja, ki je obnovila nekatere življenjske lekcije, nekaterih pa sem se naučila na novo. Bogatejša sem za veliko znanja o hrani in pijačah ter tudi o vrednotah in kulturi,« pravi ponosna strokovnjakinja za vino.