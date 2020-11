Zmagovalna kombinacija poezije in rapa

»Otroška energija nas dvigne in napolni z optimizmom.«

Da živimo v časih, v katerih potrebujemo veliko energije, optimizma in ustvarjalnosti, meni tudi raper, ki je letos pošteno zavihal rokave. Javnosti je namreč predstavil svoj projekt Repki, ki na kratko pomeni rap za otroke in družine.»Zsva med najinimi nastopi po šolah in kulturnih centrih večkrat dobila prošnjo, naj ustvariva kaj tudi za male ljudi. Pa smo staknili glave, Igor je zbral antologijo vrhunske slovenske otroške poezije, jaz pa sem se zinodpravil v studio. Rodilo se je dvanajst pesmi in knjiga na 88 straneh z ilustracijami,« o svojem projektu pove Trkaj in navdušeno doda, da se lahko otroci v Repkih prek rapa naučijo abecede, se zamotijo s stripi in ugankami ter se sprostijo ob poeziji.»Cilj Repkov oziroma poezije in rapa je navdušiti mlade in starše za družinsko branje, ki je izredno pomembno za razvoj možganov in domišljije. Pa tudi za tiste, ki so mladi po srcu in bi se radi nasmejali in zabavali, sploh v časih, ko je otroška energija še bolj pomembna, da nas dvigne in napolni z optimizmom,« še doda raper.