Žlahtnih 80 let Elde Viler: Pesmi jo držijo pokonci (Suzy)

Čeprav že desetletja živi v Ljubljani, je Elda ponosna na svoje korenine iz Koštabone, na to, da je šavrinka, kakor pravijo dekletom in ženam, ki so po želji za nekaj zaslužka hodile delat in prodajat svoje pridelke v Trst. Tudi sama je v tem mestu doživela marsikatero bridko, a tudi lepo izkušnjo. Te dobre kosti »Zdaj imam čas in se lahko spominjam vsega. Narejena sem tako, da je slabo bolje pozabiti in se spominjati lepega in dobrega. To me je vedno gnalo naprej. Moje trmaste korenine so pomagale, da me niti največje življenjske preizkušnje niso zlomile. Hvaležna sem, da sem zmogla slediti...