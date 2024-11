Žigan Krajnčan: Iz Brazilije na domače odre (Suzy)

Poln navdiha se je z nedavnim nastopom v Gledališču Park v Murski Soboti vrnil na domače odre. Žigan še vedno predstavlja avtorske skladbe z albuma Fusion Reactor, ki je bil nominiran tudi za album leta.

Pred nekaj dnevi je izšel njegov najnovejši singl, skladba z naslovom Hands Turning Red (Save Your Soul), ki jo je posvetil otrokom, trpečim v vojnah. Posebej velja izpostaviti koncert v Siti Teatru v Ljubljani.

V četrtek, 14. novembra, se bo Žiganu na odru namreč pridružil tudi orkester Big Banda RTV Slovenija, ki ga bo vodil njegov oče, dirigent Lojze Krajnčan. Ob večeru, polnem funka, reggaeja in džeza, bodo nastopili še gostujoči glasbeniki, vključno z bratom bobnarjem in violončelistom Kristijanom Krajnčanom in pianistom Aljošem Kavčičem.

Obiskovalce čaka glasbeno-plesni spektakel, ki združuje vse, kar Žigana zaznamuje: njegova unikatna kombinacija petja, beatboxa in plesa, s katerimi presega žanrske meje ter ustvarja edinstven spoj različnih kultur in vplivov, ki so ga oblikovali v bogati karieri. Tokratni bonus seveda predstavlja še edinstvena družinska vez treh cenjenih ustvarjalcev.