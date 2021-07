Zdaj so štirje!

»Vesel sem, da sva v najinem vesolju ustvarila nov planet.«

Nekdanjemu novinarju, ki je dvanajst let ustvarjal odmevne srčne zgodbe na POP TV, idejnemu očetu projektov Mali koraki za velik cilj, sooblikovalcu projekta Štartaj Slovenija in soustanovitelju agencije, telefon te dni ne preneha zvoniti, ves čas pa mu piskajo tudi SMS-sporočila.Sorodniki in prijatelji ga zasipajo s čestitkami, saj je Jan na začetku julija drugič postal očka. Tokrat sta se s partnerko, s katero sodelujeta tudi poslovno in pomagata podjetjem do večje prepoznavnosti blagovne znamke, po nagajivem sinurazveselila še hčerke.Na prvo julijsko soboto je Eva rodila deklico, ki sta jo poimenovala. »Vesel sem, da sva v najinem vesolju ustvarila nov planet,« pravi ponosni očka, ki ima že veliko izkušenj s previjanjem, stekleničkami in dudami.