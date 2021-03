Zanima jo le, kaj je prav in kaj ne

Kaj je res in kaj ni, kaj je prav in kaj narobe.

je med najbolj prepoznavnimi obrazi na nacionalki, ki se ji je pridružila pred devetnajstimi leti. Kmalu za tem se je znašla v informativnem programu. Od leta 2009 vodi Dnevnik, bila je voditeljica Tarče, urednica jutranjih poročil, Prvega dnevnika ter avtorica Utripa.Svetlolasa televizijka pa prevzema novo vlogo, in sicer vodenje oddaje EkstraVisor, v kateri bodo obravnavali sistem stečajev v Sloveniji. Podatkovno-preiskovalni skupini, ki deluje pod vodstvom urednice, sestavljajo pa jo štirje stalni raziskovalci in novinar, se je Jamnikova pridružila že na samem začetku pripravljanja teme o stečajih.»V zadnjem času se tudi novinarstvo spreminja v vprašanje politične pripadnosti. Prepogosto stvari, o katerih se poroča, postanejo politično vprašanje. Novinarstvo ni poročanje o levi ali desni ideologiji, novinarstvo je poročanje o dejstvih. O tem, kaj je res in kaj ni, kaj je prav in kaj narobe. To me zanima,« je Jamnikova navedla razloge za prevzem voditeljskega mesta v oddaji.