Princ Harry praznuje okrogli rojstni dan (Suzy)

Rodil se je 15. septembra 1984 z zlato žlico v ustih kot drugi sin tedaj britanskega prestolonaslednika. Tako je imel možnost večje svobode in manjšega obsega obveznosti, kar je dodobra izkoristil v najstniških in mladostniških letih. Močno ga je zaznamovala smrt mame princese Diane, ko je imel dvanajst let. Izobraževal se je v zasebnih šolah, kot član kraljeve vojaške akademije je služil deset let in bil dvakrat na odpravi v Afganistanu.

Zaradi rdečih las so ugibali o njegovem očetovstvu in ga pripisovali celo majorju Hewittu, poznejšemu ljubimcu njegove mame. FOTO: Profimedia

Postal je znan tudi kot velik žurer, ki se je zaradi svojih predrznosti pogosto znašel na naslovnicah tabloidov, zato ima z mediji zelo napete odnose. Veliko časa posveča dobrodelnosti, še posebno je ponosen na svoje igre Invictus, ki potekajo že deset let, na njih tekmujejo ranjeni in bolni vojaki. Leta 2018 se je poročil z igralko Meghan Markle, naslednjo pomlad sta se poročila. Marca 2020 sta se odrekla kraljevemu nazivu, dolžnostim in privilegijem članov kraljeve družine. V zakonu sta se jima rodila sin Archie in hči Lilibet.

V šoli je bil znan kot športnik. FOTO: Profimedia

Zelo rad igra polo. FOTO: Profimedia

V Afganistanu je ubil 25 talibanskih vojakov, je zapisal v svoji knjigi. FOTO: Profimedia

Bil je priča na Williamovi poroki leta 2011, od tedaj sta se brata močno oddaljila. FOTO: Profimedia

Na 40. rojstni dan bo prejel večino denarja iz sklada prababice (9,5 milijona evrov), ker bo William nasledil prestol. FOTO: Profimedia