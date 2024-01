Za Lada je bila selitev v hotel nujna (Suzy)

Vsestranski ustvarjalec že skoraj leto dni diha in živi za svoj največji projekt v karieri – šov Slovenska muska v Stožicah. Praznik slovenske glasbe in smeha za vse generacije je njegovo življenje postavil na glavo, saj je gostitelj velikega podviga zadnje tedne popolnoma predan predstavi, v katero je vložil ogromno energije in ustvarjalnosti.

Tako zelo, da je spakiral kovčke in se za nekaj časa preselil v hotel. »Ves tečen in slabe volje se večkrat zaprem v stranišče, ker se drugam nimam več kam umakniti, a še to ne pomaga ... Saj res, zakaj že nimamo ključa v stranišču?!« je Lado konec lanskega leta za našo revijo opisal ustvarjalni proces med domačimi stenami. To je dejal bolj v šali kot zares, saj tudi njegova srčna izbranka Anela Šabanagić predano sodeluje pri projektu, v katerega je vključil tudi številne prijatelje in znance, prvoligaše režije, scenaristike, scenografije, glasbe, zvoka, luči in tehnike.

Dela so se lotili že lani spomladi in nastopajoče najeli za skoraj leto dni vnaprej, zato se predstave zaradi izjemno težavnih urnikov ne da ponoviti. FOTO: Jani Ugrin

Zaradi velikega števila nastopajočih so včasih morali hiteti iz točke v točko. FOTO: Jani Ugrin

»Žena in otroci so tako krasni, da ne vem, kako si jih sploh zaslužim,« je o življenjski sopotnici in njunih dveh hčerkah Lani in Rumi povedal zabavljač, ki pa je kljub veliki podpori potreboval mir in samoto. Umik v hotel mu je v začetku januarja predlagal režiser Nejc Levstik, predvsem zato, da v času virusnih okužb ne bi zbolel. V zadnjih tednih je namreč omagalo kar nekaj članov njegove ekipe. Gostitelj razprodanega šova je še razkril, da je bila njegova boljša polovica nad režiserjevim predlogom navdušena.

Vaje, telovadba in spanec

Le nekaj dni pred velikim spektaklom, ki ga je Lado napovedal za 27. januar, je ekipa uspešno opravila še zadnjo vajo, na kateri so bili zbrani vsi sodelujoči. Trajala je kar dvanajst ur, prisotnih pa je bilo toliko nastopajočih, da so povsem napolnili športno dvorano gimnazije Šentvid, kjer so vadili ves januar. Ekipa je z generalkami v Stožicah začela dva dneva pred šovom, izvedeli pa smo še, da so pod strop največje koncertne dvorane v Sloveniji namestili tehnično opremo, ki skupaj tehta toliko kot približno 21 slonov.

Nepremagljiva četverica: Lado Bizovičar, Jure Karas, Gašper Konec in Nejc Levstik FOTO: Jani Ugrin

»Toliko zanimivih ljudi in prijateljev, a tako malo časa,« je voditelj povzel občutke, ki ga preplavljajo pred velikim šovom. Ob rednem prehranjevanju in spanju si privošči še trening v telovadnici, sicer pa so njegovi dnevi od jutra pa dolgo v noč namenjeni le vajam, piljenju predstave in čim boljši izvedbi.

Režiser mu je zaradi virusnih obolenj predlagal selitev v hotel. FOTO: Šimen Zupančič

Predstava tudi za gluhe

Na njegovih in plečih scenarista Jureta Karasa je večina dela, a ga je ogromno padlo tudi na glasbenega vodjo projekta Gašperja Konca, ki ni le Ladov pribočnik na odru, ampak tudi avtor vseh glasbenih priredb, za katere je potreboval krepko čez sto ur. Ob že tako izjemnem logističnem podvigu bodo Stožice prvič gostile šov tudi za gluhe gledalce. Tolmačenje zanje bo potekalo v živo v studiu v dvorani in ga bodo prenašali na zaslonu v neposredni bližini njihovih sedežev.

Pri projektu Slovenska muska v Stožicah sodeluje tudi Ladova srčna izbranka Anela. FOTO: Mediaspeed

»S tem prvim korakom želimo približati tovrstne vsebine tudi gluhim in naglušnim osebam, kot je v tujini že praksa, in slovenske organizatorje spodbuditi, da jih bo vsako leto več,« pravi ustvarjalna ekipa šova, ki bo na odru gostila 300 nastopajočih, tudi simfonični orkester, več plesnih skupin in zborov, svoj pevski debi pa bo pred večtisočglavo množico dočakal tudi Goran Hrvaćanin oziroma Gojko Hitmacher Ajkula, ki je v teh dneh v svet poslal novo uspešnico z naslovom Afrodiziak.