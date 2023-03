Z Avseniki v Planico (FOTO)

Skupaj bodo do konca leta pripravili petnajst koncertov v različnih krajih po Sloveniji. V Cerkljah na Gorenjskem, Zrečah in Laškem, kjer so gostovali doslej, so bile dvorane povsem polne. S Kvatropirci bodo 31. marca na Vranskem, 22. junija pa bodo prvi del koncertnih večerov, posvečenih 70-letnici Avsenikove glasbe, sklenili na Ljubljanskem gradu. Na njih harmonikar in vodja ansambla Sašo s pevcema Lucijo Selak in Luko Šeškom, kitaristom Maticem Plevelom, basistom Alešem Jurmanom, klarinetistom Tommyjem Budinom ter trobentačem Denisom Daneuom predstavijo tako stare Avsenikove skladbe kot novejše, ki sta jih ustvarila Sašo Avsenik in njegov oče Gregor.

Monika Avsenik, Luka Sešek in Lucija Selak so izvrsten pevski tercet.

Koncerte začnejo z Avsenikovo Na avtocesti, simbolično, saj z glasbo po cestah in avtocestah potujejo iz kraja v kraj. Prav tako ne manjka tradicionalna him­na Lepo je biti muzikant, brez katere ne mine noben njihov nastop v domovini ali tujini. Nekaj je v repertoarju tudi zgolj instrumentalnih skladb, ki sta jih ustvarila brata Slavko in Vilko. Na odru se članom ansambla pridružita še oče in hči, Gregor in Monika, sicer članica benda Jana Plestenjaka, ki pa se je kot avtor besedila podpisal pod skladbo Skozi leta, s katero je led prebila pevka in harmonikarka Lucija. Zanimivo je, da lahko v eni od skladb slišimo kar tri trobente, saj poleg Denisa na trobento zaigrata tudi pevec Luka in klarinetist Tommy, ki se je že izkazal kot multiinštrumentalist, saj odlično obvlada še druga glasbila, med drugim harmoniko.

Luka Sešek in Aleš Jurman zaplešeta celo v garderobi.

Gregor Avsenik poboža dušo s svojo kitaro.

Najprej poletna različica

Seveda pa ne gre brez skladb Gregorja Avsenika in njegove kitare ter hudomušne Popolne zmede, ki jo je prvotno pel Franc Košir, nekdanji pevec Ansambla bratov Avsenik, zdaj pa z njo blesti pevec Luka, ki mu je polka, za katero je gostobesedno besedilo napisal Vinko Šimek, očitno pisana na kožo. In ne nazadnje ne gre brez Planice, skladbe, s katero so odprli svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki smo ga prvič gostili v Sloveniji. V živo bo Planica spet zazvenela v dolini pod Poncami v nedeljo, 2. aprila, na finalnem dejanju svetovnega pokala, in to vsakič, ko bo kateri od letalcev poletel prek 253 metrov.

Sašo Avsenik je ponosen na bogato dediščino.

Po podelitvi nagrad in kristalnih globusov bodo Avseniki v areni v Planici pripravili še koncert. Ob tem je zanimivo, da je Planica, kakršno poznamo danes in je postala himna Planice in smučarskih skakalcev, najprej zvenela v poletni različici, saj se je začela takole: »Na morje, na morje.« Ko je drugi del skladbe nastal v tipičnem molovskem načinu, pa sta se brata Avsenik zedinila, da bi bilo bolje, da bi imela zimsko tematiko. Na albumu z naslovom Lepe ste ve, Karavanke, ki je izšel leta 1966, jo najdemo pod naslovom Smučarska. A v njej še ni Planice, pač pa se pesem začne takole: »Na dilce, na rame, na snežne poljane …« Šele 15. marca 1979, ko so se v Planici zbrali najboljši smučarski letalci tistega časa, je na otvoritveni slovesnosti zazvenela Planica, snežena kraljica, ki opeva naše neustrašne junake daljav, in postala stalna spremljevalka tekmovanj v smučarskih skokih in poletih pod Poncami.