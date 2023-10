Vzela sta se Andrej in Barbara (Suzy)

Bila je čudovita nedelja 17. septembra, ko sta se poročila glasbenika Andrej Gračnar in Barbara Žerjav. V krogu družine, sorodnikov in prijateljev ter ob obeh očetih, ki sta bila priči, sta stopila pred oltar v Župnijski cerkvi Marije Vnebovzete v Šmarju pri Jelšah, kjer je Barbara ob koncu obreda pred oltarjem zapela čudovito pesem Hallelujah. Nato so se svatje preselili v gostišče Iršič, kjer so nadaljevali poročno slavje.

Prelepa ženin in nevesta FOTO: osebni arhiv

Oba sta doslej nastopala na ogromno manjših in večjih odrih po Sloveniji in svetu. Andrej kot harmonikar v ansamblih Sredenšek, Vagabundi, Mitja kvintet, Slovenskih 6 in Pegaz, Barbara s skupino Donačka, v kateri še vedno poje in igra violino, a trenutno z njimi nastopa veliko manj kot pred leti.

Duet Harmolina

Že vse od leta 2021 Barbara in Andrej pišeta tudi lastno glasbeno zgodbo kot duet Harmolina. Slišite in vidite ju lahko na družabnih omrežjih, skladata avtorske pesmi, tudi na kakšnem presenečenju zaigrata, Barbara na violino, Andrej na klavirsko harmoniko, zraven prepevata čudovite melodije.

Z mladoporočencema sta se veselila tudi njuna sinova. FOTO: osebni arhiv

Ne čudi, da sta se spoznala na enem od glasbenih odrov, in sicer pred 14 leti na glasbenem festivalu Graška Gora poje in igra. A prava iskrica je med njima preskočila nekoliko pozneje, leta 2017, ko sta uradno postala par. Dve leti za tem sta že postala očka in mamica prvorojenca Aleksa, ki se mu je leto pozneje pridružil še drugi sin Gašper.

Andrej in Barbara kot duo Harmolina popestrita različne dogodke. FOTO: osebni arhiv

Še isto leto je Barbara, po poklicu profesorica razrednega pouka, ki poučuje glasbo, posnela prvo lastno skladbo v akustični različici, ki jo je ustvaril njen Andrej, ki je bil tudi član šentjurskega Big banda, kjer je igral trobento.

Barbari in Andreju iskreno čestitamo tudi iz uredništva revije Suzy.

Barbara z bratom Markom Žerjavom FOTO: osebni arhiv