Vsako delo je častno!

Dela v piceriji

Glasbeniki preživljajo neusmiljene čase. Tudi, ki smo ga občudovali v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Nejc, ki čaka na boljše čase in živi za trenutek, ko bo lahko znova stopil na oder, trenutno dela v piceriji in pravi, da je treba delati tudi v posebnih razmerah, a kljub vsemu ostaja optimističen.»Vsi smo na istem. S skupino zato pripravljamo koncerte, ki jih bomo izvajali v živo na družabnih mrežah. Naredili bomo serijo koncertov, na katerih bomo poleg svojih skladb zaigrali tudi kako priredbo, povabili goste in se v živo pogovarjali s tistimi, ki nas bodo spremljali. Odprti bomo tudi za predloge, kaj zaigrati, in podobno. Trenutno se ukvarjamo s tehnično pripravo na koncerte in mislimo, da bomo še pred koncem leta izdali novo skladbo,« pravi. Vedro doda, da je prepričan, da prihodnost glasbenikov zagotovo ni povsem negotova.»Ustvarjamo glasbo, ker jo čutimo in jo moramo narediti. Tako kot moramo izdihniti vdihnjen zrak. Zato lahko z gotovostjo trdim, da glasbe prav gotovo ne bomo nehali delati. Lahko se spremeni način dela, način predstavitve, ne pa tudi dejstvo, da bomo glasbo ustvarjali ne glede na to, ali bomo od nje še kdaj kaj zaslužili,« še doda.