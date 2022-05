Vročica, ki bo stopila plesni parket (FOTO)

Trenutno so profesionalni plesalci na turneji po Veliki Britaniji, ki je precej naporna, kar se je izkazalo pretekli konec tedna, ko so ju opazili, zatopljena v neprijeten pogovor, medtem ko sta potiskala svoje kovčke proti hotelu v Birminghamu.

A težave niso trajale dolgo, saj sta že z večernim nastopom dokazala, da je njuna ljubezen še vedno vroča. Navdušila sta namreč s sočnim in čutnim plesom, pri katerem so se iskrice med njima kresale kot za stavo, da sta marsikoga pustila brez sape.



Najpomembnejša je hčerka

Govorice so se začele kmalu za tem, ko se je razšla z zaročencem, nogometašem Matijo Škarabotom, s katerim ima petletno hčerko Milo. Ker sta veliko časa preživela ločeno, sta se menda odtujila, Nadiya celo trdi, da sta se razšla na začetku lanskega leta. »Večinoma sva živela ločeno in nobeden od naju tega ni želel. Žal sva se odtujila. Milo imava najraje na svetu, zato morava imeti dober odnos,« je povedala v intervjuju za Daily Mail in potrdila, da je našla srečo v objemu moškega, ki plesno življenje veliko bolje razume.

Nadiya in Kai sta se pred nekaj dnevi sproščeno sprehodila po Liverpoolu.

»Nekaj mesecev sva že skupaj,« je previdno dejala. »Počasi se spoznavava, prijazen je, spravlja me v smeh in ob njem sem zelo sproščena.«

Skrbi jo za družino

Spregovorila je tudi o svoji družini v Ukrajini, tam so namreč ostali njen oče in stari starši – očetov oče Vanya in mamina mama Nadiya, po kateri je čedna plesalka dobila ime. »Oče ne sme zapustiti države, ker je mlajši od 55 let in ga bodo morda vpoklicali v boj, moja družina pa vsak dan sliši bombardiranje. Lahko bi rekla, da so tega vajeni, saj je pred osmimi leti moja mama pobegnila z zadnjim vlakom, preden so uničili železnico.« A Nadiya je optimistična in pozitivno zre v prihodnost.

Praznovala bosta skupaj

Plesalka je v Veliki Britaniji zelo priljubljena, zato ji paparaci sledijo na vsakem koraku, med javnostjo pa je znana kot sončna oseba, ki ima vedno nasmešek na obrazu in čas za oboževalce.

Da sta par, sta sicer priznala že pred dobrima dvema tednoma, ko mnogim ni ušlo, da je bila Nadiya na fotografijah videti bolj zadržana kot navdušeni Kai.

Tudi zato se je kaj hitro, ko so jo paparaci ujeli brez zaročnega prstana, razvedelo, da je njen novi izbranec 26-letni Kai, ki je bil do lani v petletnem razmerju z italijansko plesalko Giulio Dotta. Da je Nadiyin novi fant kar šest let mlajši od nje, ju očitno nič ne moti, najlepše pa je to, da bosta poleti lahko skupaj praznovala celo rojstna dneva: Kai 23. avgusta, Nadiya pa le dan za njim.

