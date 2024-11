Vroč poljub Saše Pavlin Stošić in Bojana Cvjetićanina pred kamero (Suzy)

Snemanje spotov je za glasbenike najljubši del, saj se lahko prelevijo v junake in pokažejo, kaj se skriva v njih. Fantje iz skupine Joker Out so se za aktualno pesem Bluza dobro vživeli v razgrajače in razbijali, kar jim je prišlo pod roke. Seveda je bilo vse del scenarija, v katerem zakrivijo pretep zaradi lepotice.

Igralka Saša Pavlin Stošić je prevzela vlogo zapeljivke in s pevcem Bojanom Cvjetićaninom uprizorila vročo sceno. Kolikokrat so morali ponoviti prizor, ostaja skrivnost. Čeprav se oba zavedata, da so intimni trenutki pred kamerami nekaj povsem drugačnega kot v zakulisju. Tudi tega nismo izvedeli, koliko časa sta vadila, da je bil režiser zadovoljen z njuno igro. Glede na profesionalnost obeh glavnih akterjev smo prepričani, da sta nadarjena tudi za deljenje poljubov.