Vrhunci leta 2023: Čudili smo se, glasno navijali, padali v ekstazo, trepetali, jokali ... (Suzy)

Uroš in Tjaša Steklasa: Na domačo glasbeno sceno sta prišla potihoma in brez rompompoma v 36 urah napolnila osrednjo dvorano Cankarjevega doma. Zakonca z romantično ljubezensko pesnitvijo očarata poslušalstvo, da jima zvesto sledi, kjerkoli se pojavita.

Laibach: Na otvoritveni slovesnosti Svetovnega prvenstva v nordijskih športih so s priredbo ponarodele Oj, Triglav, moj dom obnoreli vse generacije. Epska uprizoritev je ježila kožo in budila narodno zavest. Dolina pod Poncami se je tresla, naš najvišji očak pa je ponosno žarel v večni slavi.

Nina Pušlar: Z razprodanim spektaklom v Stožicah je znova dokazala, zakaj je najbolj priljubljena pevka na naši sceni. Ne le vrhovi glasbenih lestvic, njena je odslej tudi monumentalna izvedba dveinpolurnega koncerta, ki si ga bomo lahko kmalu ogledali na nacionalni televiziji.

Magnifico: Kar si ljubitelji tega večnega šarmerja zaželijo, to tudi dobijo. Priča smo bili presenetljivemu duetu, ko sta svoja glasova in energiji združila oboževani Šiškar in evrovizijska Konstrakta. Vse za dober film in prijatelja, režiserja Dragana Bjelogrlića, ki se je podpisal pod kinematografsko uspešnico Varuhi formule.

Nogometna reprezentanca: Pisala se je zgodovina, ki sta jo na zadnji kvalifikacijski tekmi z zadetkoma kronala dva Benjamina. Šeško in Verbič sta postala nacionalna junaka, naši fantje pa so se še drugič v samostojni državi uvrstili na Evropsko nogometno prvenstvo 2024.

Primož Roglič: Šampion obožuje dramatične zaključke večtedenskih dirk, pa četudi zaradi njega navijači skoraj končamo na urgenci. Sanjski razplet na italijanskem Giru je dobil nebeški pridih, saj mu je ob tehnični okvari na zadnjem klancu na Svete Višarje na pomoč priskočil še tisti tam zgoraj.

Tadej Pogačar: Šaljivi Pogi je znova ohranil primat najboljšega kolesarja. Na nekaj klasikah se je poigraval s konkurenco, ob koncu sezone pa zasluženo obdržal prvo mesto na svetovni lestvici.

Janja Garnbret: Ob njenih nastopih in podvigih nam je že zmanjkalo presežnikov. Peti zaporedni naziv športnice leta je odsev nepremagljivosti, ki se je v preteklih mesecih ponavljal na vseh največjih tekmah.

Matej Mohorič: Bolj kot zmaga na etapi francoskega Toura je po svetu odmeval njegov čustveni govor, ob katerem so se razjokali še najbolj kleni dedci. Razkril je kruto ozadje žrtvovanja za uspeh in se zasidral v srca športnih navdušencev.

Cene Prevc: Sicer je še mlad, a očitno so ga premamile nove ambicije. Slovo od tekmovalnih skokov in poletov je osiromašilo našo belo karavano, zato pa smo dobili nadobudnega gostinca in zgovornega vinskega poznavalca.

Alenka Artnik Burghardt: Ko so že mislili, da globlje ne gre, je naša morska deklica zajela sapo in se potopila še dlje ter postavila nov svetovni rekord. Pri tem ne gre zgolj za premikanje fizičnih meja, ampak predvsem tistih v glavi.

Aleksander Čeferin: Odločnost, profesionalnost in sposobnost so mu prinesle še drugi mandat na najvišji nogometni funkciji v Evropi. Kot predsednik UEFE je odpravil korupcijo in naredil konec zahtevnim poskusom kršenja dolgoletnih pravil.

Leto okroglih obletnic: Še nikoli nismo slavili toliko zaokroženih rojstnih dni kakor lani. Če nanizamo le nekaj odmevnejših, ne smemo pozabiti na abrahamovca Sebastiana Cavazzo in Jana Plestenjaka, šestdesetletnega Aleša Klinarja, štiridesetletno Alyo in mnoge druge.

Vinči Vogue Anžlovar: Režiser je po letih negotovosti le dočakal premiero dolgo napovedovanega celovečerca Dedek gre na jug. V njem sta blestela Boris Cavazza in Zala Djurić, idejni vodja filmskega projekta pa nas je osupnil z razkritjem, da se bori s hudo zahrbtno boleznijo ALS.

Miša Molk: 'Takšnih ne delajo več,' je bil najpogostejši komentar, ko se je upokojila prva dama slovenskega razvedrilnega programa in televizije, edinstvena Miša Molk. Postavila je visoke standarde, po njej se zgledujejo nove generacije, njene oddaje pa so premikale številne meje.

Sašo Hribar: Zazevala je velikanska praznina ob boleči vesti, da se je poslovil megalomanski um, mojster satire, nepoboljšljivi človekoljub in iskreni prijatelj. Ustoličil je kultno oddajo Radio Gaga, zdaj pa nas namesto s smehom zasipava z zvezdnimi utrinki.

Saša Kranjc: Novinar in voditelj osrednje informativne oddaje je postal obraz upora proti strupenemu vodstvu, ki je namerno uničevalo nacionalno RTV. Kljub grožnjam, da bo ostal brez delovnega razmerja, se ni pustil ustrahovati in nadaljeval načelno, predvsem pa profesionalno in kakovostno poročanje.

Lado Bizovičar: Vajeni smo ga v vseh različicah, le še ena je manjkala na njegovi bogati poklicni poti. Dočakal jo je v Kinu Šiška, ko je nenapovedano prišel pred mikrofon, da bi s humornim vložkom popestril večer slavljenca Vlada Kreslina. A ga je občinstvo radijske oddaje Izštekani 'nagradilo' z glasnimi žvižgi in kriki neodobravanja, sam pa je v zaodrju šokiran spoznal, da je vse enkrat prvič.

Jan Fonda: Mladenič je postavil nova pravila na domači modni sceni. Po tem, ko je premagal kostnega raka in ostal brez polovice leve noge, je na ljubljanskem tednu mode uresničil svoje sanje in postal manekenski junak, ki ga čaka bleščeča kariera v tujini.

Tina Gorenjak: Še drugič je premagala raka na dojki in na vrhuncu bolezni dokončala svoj knjižni prvenec. Z objavo fotografij, na katerih je brez las, je pokazala posebno mero poguma, za nameček pa postala še ambasadorka zdravja, ki zavzeto širi idejo o pozitivnem odnosu do svojega telesa.

Romana Lesjak: Vsak Slovenec bi si zaslužil takšno županjo, kot je ta koroška mati vseh Črnjanov in Črnjank. Koliko moči, razuma in sočutja premore, je dokazala med uničujočimi poplavami, ko je zavihala rokave in na vse pretege pomagala sokrajanom.

Marjan Pipenbaher: Gospod inženir je eden redkih Slovencev, ki se mu klanjajo Hrvati. Le kako se mu ne bi, ko pa je projektiral Pelješki most in v sosednji državi celino povezal z njeno kopensko enklavo. Če poenostavimo: za prehod na drugi del dalmatinske regije ni treba več prečkati bosanske meje.

Nataša Matjašec Rošker: Ta izjemna igralka je postala ena najmlajših prejemnic Borštnikovega prstana za življenjsko delo. Odločitev komisije nas ne čudi, saj je njen ustvarjalni opus pravo bogastvo vrhunskih vlog in bravuroznih upodobitev.

Anja Rupel: Ene legende se poslavljajo, druge se na našo srečo vračajo. Med sledjnimi je prvi glas in stas ikonične zasedbe Videosex, avtorica neštetih uspešnic in ljubeča mamica hčerke Lune. Na prvem velikem koncertu po letih premora so ji največji podporniki zaželeli bučno dobrodošlico.

