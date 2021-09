Vrača se na televizijo!

Nekdanja pevka, televizijska voditeljica in modna navdušenka Manja Stević, nekoč Plešnar, se je v zadnjih letih, odkar je postala mama dvojčkov, v celoti posvetila materinstvu.



Manja, ki se je pred petimi leti poročila z dolgoletnim partnerjem Daliborjem, se je iz njegovega rodnega Beograda vrnila v Ljubljano, kjer si družinica želi ustaljenega in mirnega življenja, očitno pa se Manja po nekajletnem premoru vrača tudi na televizijske zaslone.



Na družbenem omrežju instagram je namreč zapisala: »Televizija me hoče nazaj in jaz sem spet padla v njen objem. Ta tetka me ne more spustiti iz krempljev, jaz pa se čisto nič ne upiram. Nov svet, nov planet, nova dvojna vloga. Kmalu.«



O televizijskem projektu trenutno še molči, njeni prijatelji pa so navdušeni, da se vrača k eni izmed svojih velikih ljubezni.



